Осужденную в США Осипову поместили в изолятор

Канзас-Сити, США, , 22:54 — REGNUM Гражданку России Богдану Осипову поместили в изолятор за отказ от туберкулиновой пробы Манту. Об этом сообщила 9 июня РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

«Дану держат в изоляторе, так как она отказывается делать манту, — сказала она. — Ей уже делали в (центре задержания) Harvey, у неё всегда сильная аллергическая реакция».

Якушева также добавила, что в данной ситуации адвокат бессилен, так как необходимо следовать существующим правилам.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня судом Канзаса Осипова была осуждена на семь лет тюрьмы за «похищение» ребенка и вымогательство, так как после развода с супругом, гражданином США, отказалась выполнять требование суда вернуть младшую дочь отцу.

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