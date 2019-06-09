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Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей американского флота»

Общество

Россия выстраивает в Крыму неуязвимую систему береговой обороны

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей американского флота»
Иллюстрация: Mil.ru
Береговой ракетный комплекс «Утес»

Вашингтон, 9 июня 2019, 21:55 — REGNUM  Американский военный обозреватель назвал стационарный ракетный комплекс «Утес», расположенный в Крыму, «настоящим убийцей американского флота», сообщается 9 июня на информационном портале The National Interest.

Статья обозревателя NI Майкла Пека посвящена системе береговой обороны, расположенной в Крыму. По его словам, «Утес» составлял основу «мощной и продуманной системы береговой обороны», созданной в Крыму еще при Советском Союзе.

По мнению эксперта, на сегодняшний день, модернизированный стационарный ракетный комплекс является эффективным инструментом сдерживания военного вмешательства в территориальные воды России в Черном море и вторжения в Крым.

Напомним, работы по восстановлению и модернизации подземного берегового ракетного комплекса «Утес» осуществлялись специалистами Реутовского «НПО Машиностроения» с 2014 года. На данный момент восстановительные работы завершены и проведены успешные пуски, которые подтвердили полную готовность комплекса к обороне крымского побережья.

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Вооруженные силы России
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