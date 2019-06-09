Воскресенье, 9 Июня 2019 года
22:11:18 МСК

На Москву надвигается шквалистый ветер и град – Фобос

Общество

Жителям Москвы необходимо быть бдительными и осторожными

Москва, 9 июня 2019, 22:11 — REGNUM  В понедельник, 10 июня, в Москве пройдут ливни с грозами и градом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, температура в столице опуститься до +25 °С. Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, при грозе — порывы до 17 метров в секунду.

Он добавил, что штормовая погода будет сопровождаться ливнем и грозой, возможен град диаметром 2−3 сантиметра.

Напомним, ранее Гидрометцентр присвоил «оранжевый» уровень опасности в связи с аномально жаркой погодой, стоящей в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливни и грозы в Москве и регионах: фоторепортаж онлайн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить