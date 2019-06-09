На Москву надвигается шквалистый ветер и град – Фобос

Москва, , 22:11 — REGNUM В понедельник, 10 июня, в Москве пройдут ливни с грозами и градом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, температура в столице опуститься до +25 °С. Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, при грозе — порывы до 17 метров в секунду.

Он добавил, что штормовая погода будет сопровождаться ливнем и грозой, возможен град диаметром 2−3 сантиметра.

Напомним, ранее Гидрометцентр присвоил «оранжевый» уровень опасности в связи с аномально жаркой погодой, стоящей в Москве.

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