Севастополь, , 19:00 — REGNUM В Севастополе завершился военный конкурс «Авиадартс-2019», сообщает 8 июня «Российская газета».

В конкурсе приняли участие 60 экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) из четырех военных округов и Северного флота. Соревнования проходили на полигоне «Чауда».

На итоговом мероприятии победителей наградил заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Первое место заняла 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа, которая целенаправленно готовит военно-воздушных бойцов, — рассказал Юдин журналистам. — Команды-победители на международном этапе конкурса «Авиадартс» будут соревноваться с военными летчиками из Китая, Ирана, Белоруссии и Казахстана».

Конкурс завершился масштабным авиашоу с участием пилотажных групп ВКС — «Соколы России», «Беркуты», «Стрижи» и «Русские витязи», на котором для широкой аудитории продемонстрировали элементы основной соревновательной программы.

Напомним, Авиадартс представляет собой прикладные состязания между военными летчиками в умении преодолевать систему противовоздушной обороны условного противника и поражать наземные цели с помощью различных видов вооружения. Соревнования впервые прошли в Воронежской области в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму пройдут всероссийские соревнования летчиков «Авиадартс-2019»