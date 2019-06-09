Воскресенье, 9 Июня 2019 года
18:51:53 МСК

Названо общее число работающих предпенсионеров в Калужской области

Общество

Ежегодно в службу занятости населения обращается порядка 2,7 тыс. граждан предпенсионного возраста

2
Названо общее число работающих предпенсионеров в Калужской области
Иллюстрация: Nedelya40.ru
Льготы для предпенсионеров

Калуга, 9 июня 2019, 18:31 — REGNUM  В Калужской области общее число работающих предпенсионеров превышает 35 тыс. человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM калужского регионалом отделении Пенсионного фонда России.

По данным ведомства, ежегодно в службу занятости населения обращается порядка 2,7 тыс. граждан предпенсионного возраста. Примерно 23% безработных — это граждане в возрасте старше 50 лет.

Между тем, с целью предупреждения возникновения социально-трудовых конфликтов, затрагивающих трудовые права и свободы граждан предпенсионного возраста, в Калужской области было принято ряд превентивных мер по сохранению уровня занятости лиц этой категории.

Так, в интересах соблюдения трудовых прав предпенсионеров властями региона рекомендовано провести работу с сотрудниками предприятий области по привлечению их к участию в профессиональном обучении лиц предпенсионного возраста в рамках областного проекта «Старшее поколение» — одной из региональных составляющих национального проекта «Демография».

Читайте также: На что жить на пенсии: граждане РФ назвали источники

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пенсионная реформа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить