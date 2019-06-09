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Горбачев отверг обвинения, выдвинутые против него в сериале «Чернобыль»

Общество

Но сериал еще не смотрел

Москва, 9 июня 2019, 17:52 — REGNUM  Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал авторов сериала «Чернобыль» за обвинения в свой адрес относительно «гонений» на ученого Валерия Легасова. Об этом политик сообщил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, он никогда не давал указаний преследовать Легасова, а также каким-либо образом препятствовать его научной карьере, о чем сообщается в вышеуказанном сериале.

Также Грбачев признался, что сериал еще не смотрел, так как находится в больнице на лечении, однако бывший глава ныне не существующего государства намерен это исправить.

Напомним, телесериал «Чернобыль» вышел на канале HBO в мае 2019 года. Картину уже подвергли критике ряд свидетелей катастрофы на Чернобыльской АЭС за несоответствие исторической действительности.

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