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PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

Общество

4 июня продюсер Бари Алибасов после отравления химическим веществом был экстренно госпитализирован в Москве

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
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Лаборатория

Москва, 9 июня 2019, 17:38 — REGNUM  Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

«Маркировка товара (средства для прочистки труб «Крот») противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32 478−2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31 340−2013 «Предупредительная маркировка химической продукции», — сказал Горжанкин.

По его словам, по просьбе родственников женщины, которая аналогично продюсеру перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней умерла в НИИ им. Склифосовского, и было проведено исследование еще 17 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня продюсер Бари Алибасов после отравления химическим веществом был экстренно госпитализирован в Москве. Продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

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