Дружба с КНР, новые кадры и кто «самый жирный»: тульская неделя

Тула, , 16:51 — REGNUM Начало лета для Тульской области выдалось насыщенным. Неделя в регионе стартовала с обсуждения кадровых перестановок в правительстве, а после тульская делегация хорошо поработала на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Алексей Дюмин, несмотря на отъезд, держал руку на пульсе и взял на контроль жалобу ясногорского фермера, а жители региона в сетях обсуждали рейтинг жирных субъектов РФ. Подробности — в обзоре.

Точечное усиление

Поговаривали еще в минувшие выходные, но официально тульский губернатор Алексей Дюмин озвучил свое решение об усилении правительственной команды и структурных изменениях в понедельник, 3 июня. Эксперты назвали эти перестановки первыми серьезными со дня вступления главы региона на эту должность.

Руководитель Тульской области сразу оговорился, что изменения в структуре правительства нацелены на достижение всех новых задач, поставленных перед регионом в рамках нацпроектов: «Именно этого я жду от обновленной команды».

В частности, Дюмин разделил министерство строительства и ЖКХ и установил для новых глав ведомств куратора, приближенного к нему, — Элеонору Шевченко. Также появилось министерство промышленности и науки, которое возглавил инженер-исследователь Андрей Платов. В этом случае губернатор сделал положительный шаг в виду его нового статуса как руководителя рабочей группы по направлению «Промышленность» в Госсовете РФ.

Социальную сферу тульский лидер тоже обновил. Курировать вопросы демографии в правительстве будет Ольга Гремякова. С учетом требований времени ее задачей станет перезагрузка системы, все-таки Тульская область сегодня самый возрастной субъект страны. Алексей Давлетшин приступил к обязанностям министра молодежной политики, а продвижением спорта и ЗОЖ на уровни власти займется Николай Ивашков. Свою увлеченность спортом Дюмин не скрывает, поэтому обзавелся помощником по этому направлению в лице Дмитрия Яковлева.

Логичным оказалось решение об организации отдельного комитета по региональной безопасности. Бывший начальник Управления МЧС России по Костромской области Сергей Косов будет курировать вопросы создания и работы в Тульской области ситуационного центра с функциями координации действий органов исполнительной власти в кризисных ситуациях.

Масштабность перемен в региональном правительстве впечатляет и, по словам экспертов, в дальнейшем от тульского губернатора можно еще ждать усиления команды.

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ПМЭФ-2019

Лейтмотивом выступления тульской делегации на самой крупнейшей инвестиционной площадке страны стала дружба с КНР. Дюмин неоднократно подчеркивал, что переговоры с китайскими компаниями продолжались не один год. В этот раз, что называется, «выстрелило».

Началось все с презентации первым лицам государств нового завода Haval китайской компании Great Wall. Владимир Путин и Си Цзиньпин оставили автографы на новой машине Haval 7.

Завод в индустриальном парке «Узловая» утром 5 июня начал выпускать автомобили. Объем инвестиций составил 38 млрд рублей (4 млрд юаней). Создано 1100 рабочих мест. А на форуме глава региона подписал с директором предприятия еще одно соглашение о строительстве и запуске второй очереди завода.

Но не только автомобильный бизнес привлекла Тульская область из Китая.

«Тульскую область и Китай связывают крепкие деловые отношения. Китайские предприятия реализуют у нас целый ряд инвестиционных проектов с общим объемом вложений 38 млрд рублей. Это позволит создать в регионе 1100 рабочих мест, — отметил руководитель региона. — Кроме того, мы видим хорошие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Уверен, что наши дружеские отношения с КНР будут развиваться и впредь».

Помимо этого Тульская область смогла подписать соглашение о вложениях в регион по таким направлениям как спорт (строительство стадиона), увеличение мощностей «Щекионоазот» (комплекс по производству аммиака и карбамида), для развития малого и среднего бизнеса предусмотрено соглашение с компанией «Транснефть» (использование материалов при реконструкции магистральных трубопроводов), теплоснабжение, сельского хозяйства и т.д.

На ПМЭФ озвучили рейтинг регионов по инвестиционному климату. Тульская область вошла в топ-10 и заняла шестое место.

«Главная оценка нашей деятельности — доверие бизнеса. А за этим доверием идут новые инвестиционные проекты», — сказал Алексей Дюмин.

Кстати, за последние четыре года регион привлек и заключил инвестсоглашения на сумму почти полтриллиона рублей.

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«Давление на бизнес недопустимо»

Животворящая мощность соцсетей помогла ясногорскому фермеру Георгию Афанасьеву достучаться до первого лица области. Предприниматель написал пост о том, как группа захвата 31 мая наведалась к нему на участок и «без каких-либо документов и объяснений» начала поиск нелегальных мигрантов. Уже потом фермер выяснил, что на него некогда поступила анонимная жалоба о том, что он незаконно использует иностранную силу. К вечеру того же дня «маски-шоу» продолжились.

«Мне снова не стали представляться и показывать документы. Мне выкрутили руки, отобрали телефон, заставили сесть в машину и отвезли в отделение в Ясногорске. Не знаю, что мои близкие и родные пережили за это время: сначала узнать, что трое неизвестных мужчин в штатском насильно увезли меня, а потом слышать от дежурного, что Афанасьева не привозили. Для моих родных это все выглядело как похищение», — написал Георгий Афанасьев.

1300 репостов записи в соцсетях, обсуждение всей области и реакция от губернатора Алексея Дюмина. По данным пресс-службы правительства, глава региона взял вопрос ясногорского фермера на личный контроль.

«Все должно быть в рамках закона. Если кто-то из контрольно-надзорных органов превышает полномочия, правительство региона обязано на это реагировать. Давление на бизнес недопустимо», — сказал губернатор.

По собранным фактам проводят проверку.

Проблемы с лишним весом

Тульская область вошла в рейтинг «самых жирных» регионов России. Субъект занял пятую строчку списка, составленного специалистами Роспотребнадзора. Помимо Тульской области в круг «территорий неблагополучия» в Центральном федеральном округе вошли Смоленская, Орловская, Курская и Воронежская области. Всего в рейтинге оказался 31 регион.

По данным Роспотребнадзора, за последние пять лет рост заболеваемости ожирением увеличен в 1,7 раза среди населения от 18 лет.