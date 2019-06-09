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В Калужской области арендатор подозревается в незаконной добыче недр

Общество

«Если вина арендатора будет доказана в суде, то его может ждать наказание в виде ареста»

В Калужской области арендатор подозревается в незаконной добыче недр
Квирин ван Брекеленкам. Арендная плата. 1668 г

Калуга, 9 июня 2019, 16:19 — REGNUM  Арендатор земельного участка сельскохозяйственного назначения в деревне Шемякино Боровского района Калужской области подозревается в самовольной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщила 9 июня корреспонденту ИА REGNUM заместитель Калужского межрайонного природоохранного прокурора Наталья Уланова.

По ее словам, арендатор подозревается в том, что осуществлял незаконную добычу недр в промышленных масштабах.

«По материалам прокурорской проверки, отделом МВД России по Боровскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ — осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, — сказала Наталья Уланова. — Если вина арендатора будет доказана в суде, то его может ждать наказание в виде ареста на срок до шести месяцев».

По предварительным данным, сумма причиненного материального ущерба составила более 10 млн рублей.

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