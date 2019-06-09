В России ужесточено наказание за повторную кражу электричества и тепла

Москва, , 09:10 — REGNUM Ужесточение штрафов за повторное незаконное подключение к электро‑ и тепловым сетям введено в России. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу с 9 июня.

Теперь к статье, предусматривающей санкции за самовольное подключение к электро — или теплосети, добавлены изменения, предусматривающие наказание за повторное незаконное подключение.

За первое самовольное подключение в КоАП были предусмотрены штрафы для физических лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. При этом ужесточение наказания за рецидив предусмотрено не было.

Сейчас в случае повторного самовольного подключения к электро‑ и теплосетям предусматривается увеличение штрафов для физических лиц от 15 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены санкции для должностных лиц: в случае рецидива на них налагается штраф в размере от 80 до 200 тысяч рублей, либо их ждёт отстранение от деятельности на срок от двух до трёх лет.

Внесение изменений в закон было инициировано правительством России с целью обеспечения защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. Прежние меры воздействия за незаконное подключение к электро‑ и теплосетям были признаны недостаточными.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изменениях в законодательстве России, которые вступили в силу с 1 июня 2019 года.

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