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Журналист Иван Голунов отпущен из отделения ОВД

Общество

Его везут домой

Москва, 9 июня 2019, 02:24 — REGNUM  Доставленный из здания суда в ОВД «Раменки» журналист Иван Голунов едет домой. Об этом сообщает 9 июня интернет-издание «Медуза».

Как стало известно, из здания суда по ходатайству адвоката журналист поехал не домой, а в ОВД «Раменки», где у него была взята одежда на экспертизу.

В настоящее время Голунов и его адвокат покинули здание ОВД и направляются по месту прописки журналиста.

Толпа неравнодушных граждан приветствовала выходящего из отделения журналиста криками: «Ваня! Ваня!».

Напомним, ранее, 8 июня, Никулинский суд Москвы назначил обвиняемому в попытке сбыта наркотиков журналисту Ивану Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвинение требовало заключение под стражу.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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