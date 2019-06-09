Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Вашингтон, , 01:31 — REGNUM О смерти своего младшего брата Тони Родхэма сообщила эск-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Соответствующее обращение 8 июня она опубликовала в Twitter.

Как стало известно Родхэм умер в пятницу, 7 июня, вечером. О том, что стало причиной смерти не сообщается.

«Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью, — сообщила Клинтон. — …Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы. Мы будем очень по нему скучать».

По данным BBC, Тони Родхэм родился в 1954 году в пригороде Чикаго, где он и провел детство вместе со своими братом Хью и сестрой Хиллари.

Работал в разных сферах, в том числе: тюремным надзирателем, страховщиком, частным детективом. Также работал в Демократическом национальном комитете, участвовал в политической кампании своей сестры.

Сообщается также, что у Родхэма были многочисленные финансовые трудности, неудачные предприятия, участие в шатких инвестиционных проектах.