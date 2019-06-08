Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Москва, , 23:24 — REGNUM Журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест на срок до 7 августа. Такое решение принял Никулинский районный суд Москвы. Об этом передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из здания суда.

«В ходатайстве следователя отказать, — огласил решение судья Михаил Максимов. — Избрать в отношении И. Голунова меру пресечения в виде домашнего ареста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Москве на Цветном бульваре был задержан журналист Иван Голунов. 8 июня сотруднику СМИ было предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков.

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