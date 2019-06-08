Суббота, 8 Июня 2019 года
23:31:25 МСК

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Общество

6 июня в Москве на Цветном бульваре был задержан журналист Иван Голунов

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Иллюстрация: Fsin.su
Электронный браслет

Москва, 8 июня 2019, 23:24 — REGNUM  Журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест на срок до 7 августа. Такое решение принял Никулинский районный суд Москвы. Об этом передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из здания суда.

«В ходатайстве следователя отказать, — огласил решение судья Михаил Максимов. — Избрать в отношении И. Голунова меру пресечения в виде домашнего ареста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Москве на Цветном бульваре был задержан журналист Иван Голунов. 8 июня сотруднику СМИ было предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков.

Читайте также: Депутат Госдумы просит Чайку проверить нарушения при задержании Голунова

А также: Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить