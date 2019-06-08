В Минпросвещения назвали лицемерием слова проректора РАНХиГС об учителях

Москва, , 23:26 — REGNUM Статс-секретарь, заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что учителя — это «серая масса закомплексованных неудачников», сообщает 8 июня РИА Новости.

«Несмотря на то что столь безосновательные суждения вызывают удивление, чем желание спорить, не могу остаться в стороне от возникшей дискуссии, — сказал Зенькович. — Возможно, господин Федотов не в курсе результатов последних исследований PIRLS и TIMSS, в которых Россия находится в числе стран-лидеров. И это в первую очередь заслуга наших учителей».

Он также подчеркнул, что во многом Федотов достиг своего социального положения благодаря учителям и наставникам, сопровождавшим его по жизни. В том числе, занимать должность проректора в РАНХиГС и участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). А отсутствие с его стороны уважения к педагогам замминистра просвещения считает лицемерием.

«Полагаю лицемерием рассуждать о будущем образования без должного уважения к тем, кто каждый день по своему призванию приходит в школу и берет на себя ответственность за судьбы наших детей», — отметил заместитель министра просвещения.

По словам Зиньковича, престиж профессии может ввернуть введение новых должностей — «старший учитель» и «ведущий учитель».

Ранее интернет-издание «Диалог» сообщило, что выступая во время дискуссии, посвященной современным образовательным технологиям, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил, что большая часть сегодняшних учителей «отвратительны» и не способны меняться. А большинство учителей, работающих в школах, это «серая масса» и «закомплексованные неудачники», которые не могут ничему научить детей.