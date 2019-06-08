Проректор РАНХиГС назвал учителей «закомплексованными неудачниками» — СМИ

Санкт-Петербург, , 22:37 — REGNUM Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) дал крайне негативную оценку качеству подготовки и профессиональным качествам педагогов в современной России на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает 7 июня интернет-издание «Диалог».

Во время дискуссии о современных образовательных технологиях проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил, что большая часть сегодняшних учителей «отвратительны» и не способны меняться.

«Мы провели в прошлом году эксперимент, решили обучить проектному управлению учителей и учеников московских школ, чтобы они работали вместе. Хочу сказать, что у нас настолько прекрасные, желающие меняться школьники и ровно настолько же отвратительные учителя, которые загнаны в чудовищные рамки. Они не способны в принципе к какой-либо трансформации», — выразил обеспокоенность Федотов.

Эксперт также заявил, что практически в каждой школе найдется только не больше пяти «звёздных» учителей, а остальные — это «закомплексованные неудачники, которые не в состоянии в принципе развиваться, которые, в принципе, ничему не могут научить наших детей».

Решение проблем проректор РАНХиГС видит в масштабных изменениях в системе получения педагогической профессии. Так, он поставил под сомнение необходимость получения педагогической профессии. С его точки зрения, будущий преподаватель должен быть специалистом в одной из областей фундаментального знания, а затем, получив навыки педагога в магистратуре, идти преподавать в школы.

Напомним, XXIII Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня, и ежегодно его посещают более 10 тысяч участников из более, чем 140 стран мира.

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