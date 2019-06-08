Минпросвещения РФ не планирует вводить уроки семейных ценностей в школах

Москва, , 21:58 — REGNUM Министерство просвещения (Минпросвещения) Российской Федерации не планирует внедрять уроки семейных ценностей в практику российских школ. Об этом сообщает 8 июня пресс-служба министерства.

Ответ Минпросвещения последовал после заявления уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходившем с 6 по 8 июня 2019 года, о необходимости ввести уроки семейных ценностей во все образовательные учреждения.

Подчеркнув, что эта тема является для нее очень важной и особенно актуальной в рамках реализации Десятилетия детства.

«Минпросвещения России рассматривает актуальные для российского образования инициативы в установленном порядке, — говорится в сообщении пресс-службы. — На текущий момент нововведения, касаемые внедрения новых предметов, не планируются».

Напомним, в 2017 году указом президента России 2018−2027 годы были объявлены Десятилетием детства. Данная мера была осуществлена в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы.

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