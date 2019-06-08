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Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова

Общество

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня

Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова
valelopardo
Врач

Москва, 8 июня 2019, 20:32 — REGNUM  У журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков, нет ни сотрясения мозга, ни переломов костей. Об этом главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников рассказал РИА Новости.

«Мы (врачи) сделали компьютерную томографию головы (Ивану Голунову), взяли на анализ кровь, — сказал Мясников. — По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале».

По словам главврача, медики не нашли у сотрудника СМИ никаких следов переломов и трещин, а также признаков сотрясения мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.

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