Проекты конкурса «Моя страна — моя Россия» высоко оценили в Кремле

Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM Заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов назвал авторов этих проектов «наиболее талантливой, креативной, творческой, образованной частью» молодежи страны.

Проекты победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» будут реализованы и будут работать на благо государства, подчеркнул чиновник в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса, которое состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.

Магомедсалам Магомедов отметил, что конкурс в этом году «поистине стал всероссийским, всенародным».

«Редко даже какое-то движение может похвастаться таким количеством участников, это говорит о том, что все регионы нашей большой многонациональной страны активно приняли участие в конкурсе», — цитирует слова Магомедсалама Магомедова ТАСС.

Заместитель главы президентской администрации назвал авторов проектов-победителей «наиболее талантливой, креативной, творческой, образованной частью» молодежи РФ.

«Какой будет наша страна и насколько мы будем конкурентоспособны в мире и в процессе глобализации, о которой было много сказано на ПМЭФ, зависит от вас, вашего таланта и потенциала», — обратился он к аудитории. «От имени администрации президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны», — заключил Магомедсалам Магомедов.

Министр науки и высшего образования РФ, председатель федерального оргкомитета конкурса Михаил Котюков в ходе церемонии также признался, что когда он подписывал дипломы победителей, ему «доставляло удовольствие, что этот проект имеет такой серьезный масштаб и географию».

«Несмотря на то, что сегодня формально завершается 16-й этап конкурса, это совершенно не означает, что завершаются ваши проекты. Наоборот, это дополнительный импульс к тому, чтобы ваши идеи и ваши навыки были, с одной стороны, реализованы все более масштабно, а с другой — чтобы вашему примеру следовали следующие идеи и следующие проекты», — подчеркнул Михаил Котюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после интеграции в платформу «Россия — страна возможностей» конкурс существенно трансформировался. В экспертизе проектов принимали участие выпускники «Лидеров России» — крупнейшего кадрового конкурса страны. Планируется, что финалисты «Лидеров России» станут наставниками победителей конкурса «Моя страна — моя Россия».

В текущем году по инициативе Роспатента в конкурс включена экспериментальная номинация «Интеллектуальная собственность — будущее моей страны».

«Все проекты, которые победили, были представлены на международной конференции по цифровой трансформации в сфере интеллектуальной собственности, и все могли услышать, что делали эти молодые люди. А сделали они то, что никто не сделал в мире. Это решение экологических проблем, это вопросы спорта», — заявил на церемонии глава ведомства Григорий Ивлиев.

Среди победителей конкурса — Александр Сланченко из Москвы с проектом «Россия от края до края» (номинация «Моя страна»).

Предложение Марины Ибрагимовой из Дагестана о создании аудиокниги на родных языках стало лучшим среди проектов, посвященных родному языку.

Анастасия Воронова из Марий Эл победила в номинации «Моя семья» с инициативой о разработке «программы челленджа для устранения барьеров общения и взаимодействия в семье».

Приз за самый социально ориентированный креативный проект получила Юлия Ворфоломеева из Оренбургской области за предложение о создании «Тематического парка «Колобок» для детей с ограниченными возможностями здоровья».

В номинации «Моя гостеприимная Россия» первое место присудили Елене Петровой за проект «Мультиязычный аудиогид «Поселок городского типа Алексеевка Самарской области — крылатый поселок над Самаркой рекой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и авторов молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Количество участников 2019 года — 34 604 человека из всех регионов РФ, что в пять раз больше, чем в прошлом году.

Экспертизу конкурсных проектов проводило более 800 специалистов из разных отраслей и регионов РФ.

В числе призов — стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Кроме того, 200 лучших конкурсантов смогут пройти обучение в специализированном образовательном центре.

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