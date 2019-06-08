Победителей XVI конкурса «Моя страна – моя Россия» наградили на ПМЭФ-2019

Москва, , 19:24 — REGNUM В 2019 году конкурс «Моя страна — моя Россия» прошел в девятнадцати номинациях, многие из которых были поддержаны образовательными учреждениями, органами государственной власти, некоммерческими организациями и бизнес-партнерами конкурса.

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество человек — более 34 тысяч, то есть почти в пять раз больше, чем годом ранее. Заочные этапы конкурса и очные защиты прошли в апреле-мае 2019 года в Москве и Екатеринбурге на площадках Роспатента, Российской академии образования, Уральского государственного медицинского университета, Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей». Победителями стали авторы проектов, продемонстрировавших одновременно оригинальность, новизну, внимание к актуальным проблемам своего региона и возможность для масштабирования на федеральном уровне.

В ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурса приветствовали заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, координатор проекта «Моя страна — моя Россия» и председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» Лариса Пастухова. К победителям конкурса также обратились с приветствием Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай и другие представители организаций-партнеров конкурса. Они вручили авторам лучших проектов 2019 года награды в профильных номинациях.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии награждения победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

«Приветствую вас и от души поздравляю с победой в XVI Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». Ваш форум зарекомендовал себя как авторитетная, востребованная площадка для привлечения молодого поколения к решению насущных задач социально-экономического развития российских регионов. И потому он по праву включён в реализацию масштабного, открытого проекта платформы «Россия — страна возможностей. Отмечу, что представленные в ходе конкурса инициативы наглядно демонстрируют большой, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал нашей молодёжи. Чувствуется, что участников искренне волнует будущее родного края, своих городов и посёлков, что они стремятся внести личный вклад в их подъём и процветание, не остаются в стороне от дел. Предлагают интересные, творческие подходы к таким важным проблемам, как совершенствование инфраструктуры, создание комфортных условий для жизни, учёбы и работы, благоустройство территорий, сохранение их самобытного, неповторимого колорита, исторических и культурных традиций. Уверен, что колоссальная энергия, активная жизненная, гражданская позиция позволят каждому из вас добиться успехов, осуществить намеченные планы. Желаю вам удачи и всего самого доброго», — говорится в послании главы государства.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что в этом году конкурс стал поистине всероссийским и всенародным.

«Более тридцати пяти тысяч человек — редко какое движение может похвастаться таким количеством участников. Безусловно, это говорит о том, что все регионы России активно приняли участие в конкурсе. Для меня важно, что среди победителей есть представители всех уголков нашей большой многонациональной страны и важно, что эти молодые люди реализуют свои проекты на конкретных территориях — в сельской местности, малых и больших городах. Вы — наиболее талантливая, креативная, творческая и образованная часть нашей молодежи, за вами будущее. Какой будет наша страна и насколько мы будем конкурентоспособно в мире, где идут процессы глобализации, зависит от вас, от вашего таланта, от вашего потенциала», — отметил он.

В церемонии награждения победителей принял участие Министр науки и высшего образования РФ, председатель федерального организационного комитета Конкурса, Михаил Котюков.

«Очень важно дать молодежи в регионах реальную возможность быть услышанной, проявить себя. Конкурс «Моя страна — моя Россия» открывает такую возможность молодым активным ребятам, которые своим примером, через конкретные дела, действительно участвуют в развитии российских городов и сел», — отметил, приветствуя участников и победителей председатель оргкомитета конкурса, Михаил Котюков.

Он также сообщил, что в текущем году в конкурсе приняли участие более тридцати четырех тысяч человек.

«Это те ребята, которые составляют золотой кадровый фонд наших регионов. Сам факт участия во всероссийском конкурсе проектов развития — это важный этап становления гражданина России, который умеет не только выделить ключевые для своей территории проблемы, но и предложить свои варианты их решения в формате полноценного проекта. Конкурс «Моя страна — моя Россия» как инструмент практико-ориентированного подхода в образовании помогает наставникам формировать проектное мышление у молодежи, помогает в реальности решать задачи социально-экономического развития российских регионов», — подчеркнул министр.

«В 2019 году конкурс «Моя страна — моя Россия» вошел в платформу «Россия — страна возможностей», и с этим связано много изменений. Например, в нем в пять раз выросло число участников, — напомнил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, — При этом мы видели на этапе очных защит участников, которые уже не первый год подают свои проекты, и испытывали особую радость, когда кто-то из них побеждал, потому что именно те, кто стремятся, те, кто не сдаются с первого раза, они и достигают успеха. Я хочу пожелать вам воплощения ваших проектов в жизнь, именно вам делать Россию страной возможностей».

«В этом году, с вхождением в платформу «Россия — страна возможностей», наш конкурс существенно трансформировался. В экспертизе конкурсных проектов принимали участие выпускники «Лидеров России» — крупнейшего кадрового конкурса нашей страны. Финалисты этого не имеющего на российском и международном пространстве аналогов конкурса станут наставниками наших победителей. Мы запланировали и поставили задачу о серьезном постконкурсном сопровождении лучших участников нашего конкурса. Поэтому каждый из вас может готовиться, что уже осенью этого года будут образовательные события, которые помогут вам реализовывать свои проекты на практике», — прокомментировала ситуацию координатор конкурса Лариса Пастухова.