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Калужские полицейские приступили к проверкам мест летнего отдыха детей

Общество

Дополнительные силы подразделений полиции привлекаются для обеспечения охраны общественного порядка

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Калужские полицейские приступили к проверкам мест летнего отдыха детей
Иллюстрация: 40.мвд.рф
Комиссия УМВД встретилась с детьми, отдыхающими в лагере

Калуга, 8 июня 2019, 18:53 — REGNUM  Период летней детской оздоровительной кампании для полицейских региона — это напряженная работа по обеспечению безопасности детей и подростков, профилактике противоправного поведения среди несовершеннолетних, сообщили 8 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Дополнительные силы подразделений полиции привлекаются для обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе торжественных открытий смен. Маршруты патрульно-постовых нарядов приближены к местам расположения детских лагерей.

Так, начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Калужской области подполковник полиции Людмила Симкина в составе межведомственной комиссии во взаимодействии с сотрудниками регионального управления Росгвардии посетила территорию детского оздоровительного лагеря «Смена» на предмет инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищенности: наличия ограждений, системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, стационарного поста охраны.

В ходе проверки, полицейские провели инструктаж с членами педагогического отряда, проверили наличие стенда с размещением информации, содержащей номера телефонов и адреса дежурных частей территориальных органов, участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН.

Кроме того, комиссия УМВД встретилась с детьми, отдыхающими в лагере. Ребята поделились новостями из жизни лагеря, рассказали о том, что их волнует, и какие отношения складываются в детском коллективе.

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Организация летнего отдыха детей
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