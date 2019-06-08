Титул «Королева Студенчества – 2019» завоевала представительница Киргизии

Ставрополь, , 18:26 — REGNUM В Ставрополе определили победительницу XXVIII Международного конкурса красоты и таланта «Королева Студенчества — 2019», проходящего в рамках фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Ей стала представительница Киргизской Республики Жамиля Ишенбаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос журналистов о том, удивилась ли она победе, Жамиля отметила:

«Я человек, который ко всему относится очень ответственно, готовится щепетильно. Конечно, я продумала всё до мелочи: искала платье, которое будет выигрышно смотреться; думала, что скажу, как скажу. Я все это продумала. Готовилась. Ведь без подготовки ничего не бывает. Я думаю, человек может сделать сам себя. Но сегодня просто мне повезло».

Жамиля учится в Бишкеке в Киргизском экономической университете по специальности «менеджмент: управления бизнесом». Представительница Киргизии уже не в первый раз участвует в конкурсе красоты.

«Но это первый конкурс, где я не ожидала, что все так будет. Со мной участвовали достойнейшие девушки, поэтому я до конца не верила, что я смогу это сделать», — объяснила победительница.

По ее словам, каждая конкурсантка — королева студенчества и молодёжи своей страны. Поэтому оказаться сегодня лучшей среди них «было тяжело». Самым сложным этапом, как призналась Жамиля, для неё был конкурс талантов (она на конкурсе талантов исполнила музыкальную композицию). Однако обычно девушка не поёт. Как она сама отметила, обычно она поёт в дУше или в душЕ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 — 9 июня в Ставрополе проходит фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». В Международном конкурсе красоты и таланта «Королева Студенчества — 2019» участвовали 16 девушек из разных стран, в том числе из Белоруссии, Индии, России, Узбекистана, Таджикистана, Литвы, Армении, с Коморских островов.

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