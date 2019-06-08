Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Лондон, , 18:14 — REGNUM Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына, об этом 8 июня сообщается на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Бывшая актриса посетила мероприятие в честь «официального дня рождения» королевы Великобритании Елизаветы II, которое отмечается во вторую субботу июня, несмотря на то, что монаршая особа родилась 21 апреля.

Герцогиня приехала в Букингемский дворец вместе со своим супругом принцем Гарри, а также с женами принца Уильяма и принца Чарльза — Кейт Мидлтон и Камиллой Паркер-Боулз.

Напомним, Меган Маркл родила мальчика 6 мая 2019 года, он получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

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