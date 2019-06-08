В Калуге открылся первый международный фестиваль керамики «Музыка сфер»

Калуга, , 17:51 — REGNUM 22 художника-керамиста из Москвы, Калуги, Звенигорода, Туапсе, а также из Армении и Молдавии принимают участие в открывшемся 8 июня в калужском Инновационном культурном центре первом международном фестивале керамики «Музыка сфер».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, цели мероприятия: продвижение современных тенденций в сфере керамики, знакомство с творчеством ведущих мастеров России и ближнего зарубежья, популяризация искусства керамики и позиционирование современной керамики в калужском регионе.

Программа фестиваля, который продлится по 15 июня 2019 года, включает выставку работ мастеров современной керамики, творческие конкурсы, тематические мастер-классы, круглые столы, перформансы: (керамика-танец, современный танец-вокал, танец-фигуративный театр-керамика).

На фестивале керамики «Музыка сфер» можно будет увидеть современные тенденции в керамике, познакомиться лично с мастерами и художниками из России и ближнего зарубежья, проникнуться творческой атмосферой и приобрести на ярмарке уникальные изделия современных мастерских.

В день закрытия фестиваля центральной темой станет обжиг пылающей скульптуры. Названию фестиваля «Музыка сфер» будет соответствовать большая музыкальная программа, в которую войдут выступления этно-музыкантов, вокалистов, перкуссионистов. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Напомним, керамика — одно из ключевых направлений в деятельности Инновационного культурного центра Калуги. За время работы мастерская керамики обрела немало постоянных участников мастер-классов, зарекомендовала себя как центр притяжения для всех, кто мечтал научиться гончарному ремеслу, освоить секреты мастеров старейшего калужского промысла — Хлудневской игрушки, а также проявить свои творческие способности на курсе «Абстракция в керамике».