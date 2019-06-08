Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил совместную опеку над детьми

Канзас-Сити, США, , 17:43 — REGNUM Бывший муж осужденной в США гражданки России Богданы Осиповой предложил ей совместную опеку над детьми, сообщает 8 июня РИА Новости.

Факт того, что бывший супруг не раз предлагал взять под опеку их совместных детей подтвердил американский адвокат Осиповой Оксана Соколова. Она также отметила, что это он делает исключительно в интересах детей.

«Я предложил Богдане предоставить совместную опеку, и я по-прежнему предлагаю это… Я считаю, что в жизни детей должны быть оба родителя», — заявил бывший муж Осиповой Брайан Мобли.

Поводом послужил развод супругов, в ходе которого Осипова увезла двух детей от первого и второго брака из Штатов к родственникам в Калининградскую область вопреки требованию суда США оставить младшую дочь с отцом. При этом сама Осипова утверждает, что сделала это для того, чтобы уберечь детей от домашнего насилия со стороны их отца.

6 июня суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство. После отбывания срока она в течение трех лет будет находиться под надзором полиции и обязана будет выплатить бывшему мужу судебные издержки в размере 18 тысяч долларов.

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