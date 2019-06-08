Сын Бари Алибасова рассказал о проблемах с кишечником у отца

Москва, , 16:48 — REGNUM У известного продюсера Бари Алибасова, по-прежнему находящегося в медикаментозном сне, проблемы с ожогами в кишечнике. Об этом его сын Бари Алибасов — младший рассказал РИА Новости.

«Проблемы сейчас (у продюсера) с ожогами в кишечнике, — отметил он. — С ними врачи борются».

По его словам, неправильное срастание в кишечнике, которое может привести к закупорке и непроходимости, является одной из главных опасностей для получившего ожоги продюсера.

Бари Алибасов — младший выразил надежду, что медикам в течение суток удастся решить проблемы с кишечником у отца. По его словам, с ожогами дыхательных путей, которые получил продюсер, уже удалось справиться врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, продюсер Бари Алибасов на днях получил серьезные химические ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей после того, как вместо сока по ошибке выпил жидкость для очистки труб.

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