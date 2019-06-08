Суббота, 8 Июня 2019 года
16:01:58 МСК

Пожар в свердловской исправительной колонии потушен

Общество

Вертолёт «Ми 8» сбросил на очаг 70 тонн воды

Гари, Свердловская область, 8 июня 2019, 16:01 — REGNUM  В Свердловской области потушен пожар на территории исправительной колонии № 8. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Вертолёт «Ми 8» МЧС сбросил на очаг возгорания 70 тонн воды. Тушение пламени было осложнено порывистым ветром, с помощью которого огонь быстро распространялся по деревянным постройкам.

Пострадавших в результате пожар нет.

Огонь тушили около пяти часов. Напомним, пожар возник утром.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловская прокуратура начала проверку после пожара в колонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить