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В Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Общество

В регионе сильная жара

Москва, 8 июня 2019, 15:10 — REGNUM  В восьми регионах Центральной России, в том числе в Москве и Московской области, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает Гидрометцентр России.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары объявлен в Москве, Московской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.

По прогнозу синоптиков воздух в этих регионах прогреется до 33 градусов тепла, при этом осадков не ожидается. При этом «оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать как минимум до середины дня 9 июня, так как завтра ожидается примерно такая же погода. К вечеру 9 июня в Москве возможен кратковременный дождь и гроза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, над Европейской частью России находится мощный антициклон, который формирует жаркую погоду без осадков. Однако к вечеру 9 июня он начнет слабеть.

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