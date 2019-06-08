Суббота, 8 Июня 2019 года
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Главную мечеть ОАЭ в Рамадан посетили полтора миллиона человек

Общество

Белая мечеть в Абу-Даби привлекает большое число верующих и туристов

Абу-Даби, 8 июня 2019, 12:23 — REGNUM  В период священного месяца Рамадан мечеть шейха Зайда, расположенную в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, посетили более полутора миллионов человек. Помимо верующих посмотреть на красоту и роскошь знаменитой мечети прибыли около двухсот тысяч туристов. Одна из шести самых крупных мечетей в мире также приняла на ифтар порядка 900 тысяч прихожан. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

В общей сложности в Рамадан в мечети побывали свыше 1,5 миллиона мусульман. В рамках священного месяца в исламе мечеть посетило множество высокопоставленных гостей, прибывших в Абу-Даби по приглашению президента ОАЭ Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

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Зарубежная хроника
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