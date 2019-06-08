Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2019 правительство Санкт-Петербурга и частный Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС).

Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник», МИБС вложит 1,2 млрд рублей в строительство центра, а город окажет содействие в реализации проекта на специально выделенном участке площадью 0,8 га.

Центр лучевой терапии должен заработать в 2021 году. Он будет состоять из диагностического и лечебного отделений, будет принимать пациентов, в том числе, в рамках программы ОМС. Центр сможет принимать около двух тысяч человек в год.

МИБС основан в 2003 году в Санкт-Петербурге. К 2016 году компания открыла более 90 диагностических центров магнитно-резонансной и мультиспиральной компьютерной томографии, расположенных более чем в 65-ти городах России и стран СНГ.

Успешно работает онкологическая клиника МИБС в поселке Песочный, а также первый в России клинический центр протонной терапии.

Как отмечает ИА REGNUM, по данным Петростата, в 2018 году в Петербурге скончались 59 424 человека. На сердечно-сосудистые заболевания приходится 56% смертей, на онкологические — 21,3%, на третьем месте в списке причин смерти — внешние причины (5,4%).

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