Суббота, 8 Июня 2019 года
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В Японии Coca-Cola начнет использовать бутылки из переработанного пластика

Общество

Coca-Cola Japan заявила, что в скором времени начнет продажи напитка в бутылках из переработанного пластика

Токио, 8 июня 2019, 13:03 — REGNUM  Японский отдел американской пищевой компании The Coca-Cola Company начнет выпускать свой знаменитый напиток в бутылках, изготовленных полностью из переработанного пластика. Движение в сторону переработанного пластика происходит по мере того, как большинство пищевых компаний начинают выбирать более экологичные упаковки, чтобы защитить окружающую среду от пластиковых отходов.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Coca-Cola будет перерабатывать бутылки из супермаркетов, принадлежащих крупнейшему в мире японскому торговому холдингу Seven & I. Кроме того, компания планирует дополнительно расширить сеть партнеров по экологическому сотрудничеству.

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Зарубежная хроника
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