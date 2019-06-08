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Прокуратура Перу запросила 26 лет тюрьмы для экс-президента Ольянту Умалы

Общество

Умала обвиняется в незаконном получении средств от бразильской строительной компании Odebrecht

Лима, 8 июня 2019, 11:47 — REGNUM  Прокурор столицы Перу потребовал приговорить к 26,5 годам тюремного заключения бывшего президента страны Ольянту Умалу и к 20 годам тюрьмы его супругу Надине Эредью. Об этом сообщило перуанское издательство ElComercio.

Умала, занимавший пост главы государства в 2011—2016 гг., и Эредья обвиняются в отмывании и сокрытии средств. По данным следствия, в 2011 г. Умала получил от бразильской строительной фирмы Odebrecht 33 млн долл. на свою предвыборную кампанию.

Кроме экс-президента и его жены, расследование ведётся в отношении 9 физических и 2 юридических лиц: Перуанской националистической партии, от которой Умала баллотировался на выборы, и фирмы Todo Graph.

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Зарубежная хроника
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