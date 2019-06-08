В Москве 8 июня ожидается до 32 градусов тепла

Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве сегодня, 8 июня, ожидается жаркая погода — воздух прогреется до 32 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Московском регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет. В столице воздух прогреется до 30−32 градусов тепла, в области — 27−32 градуса.

Ветер будет дуть юго-восточный. Его скорость будет достигать 2−7 метров в секунду.

Атмосферное давление стабильное, но выше нормы — 754 миллиметра ртутного столба.

На Европейской части России находится мощный антициклон, который и формирует жаркую погоду без осадков. Однако к вечеру 9 июня его влияние ослабнет и начнутся осадки.