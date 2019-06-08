В Москве 8 июня ожидается до 32 градусов тепла

Москва, 8 июня 2019, 08:50 — REGNUM В Москве сегодня, 8 июня, ожидается жаркая погода — воздух прогреется до 32 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Московском регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет. В столице воздух прогреется до 30−32 градусов тепла, в области — 27−32 градуса.
Ветер будет дуть юго-восточный. Его скорость будет достигать 2−7 метров в секунду.
Атмосферное давление стабильное, но выше нормы — 754 миллиметра ртутного столба.
На Европейской части России находится мощный антициклон, который и формирует жаркую погоду без осадков. Однако к вечеру 9 июня его влияние ослабнет и начнутся осадки.