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В Москве 8 июня ожидается до 32 градусов тепла

Общество

Осадков не будет

В Москве 8 июня ожидается до 32 градусов тепла
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето в Москве

Москва, 8 июня 2019, 08:50 — REGNUM  В Москве сегодня, 8 июня, ожидается жаркая погода — воздух прогреется до 32 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Московском регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет. В столице воздух прогреется до 30−32 градусов тепла, в области — 27−32 градуса.

Ветер будет дуть юго-восточный. Его скорость будет достигать 2−7 метров в секунду.

Атмосферное давление стабильное, но выше нормы — 754 миллиметра ртутного столба.

На Европейской части России находится мощный антициклон, который и формирует жаркую погоду без осадков. Однако к вечеру 9 июня его влияние ослабнет и начнутся осадки.

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