В Бердске умер журналист и общественник Виталий Шапран

Бердск, Новосибирская область, , 07:55 — REGNUM В городе Бердске Новосибирской области скончался общественник, журналист Виталий Шапран. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его друг Олег Рыжков.

«Отошёл ко Господу очень близкий мне человек Виталий Шапран. Сложный, характерный, творческий, на чей — то взгляд скандальный, но имеющий горячее сердце и совесть. Таких людей мало, — написал Рыжков. — Умер во сне. Жена Ника обнаружила его утром с открытым настежь окном. Ушёл. Слава Богу за всё. Помолитесь за его душу, друзья. Ему очень нужны ваши молитвы!»

Как пишут «Все новости Новосибирской области», старожилы Бердска вспоминают, что именно Виталий Шапран после известных августовских событий 1991 года водрузил российский триколор над зданием Дома Советов и закрывал городской комитет КПСС».

«Его соратник, журналист Сергей Болдырев, который также является непосредственным участником этих событий, рассказал, что в 1991 году в Бердске триколор был только у Шапрана — два года висел на балконе. Как только в молодой России был подписан документ о государственной символике, депутаты города обратились к Виталию с просьбой подарить триколор городу», — отмечает издание.

«Виталий Шапран был талантливым журналистом и политтехнологом. С середины 1990-х годов он вёл успешные избирательные кампании многих известных людей в Новосибирске и Бердске, — отмечает «Курьер. Среда. Бердск». — Он был ярким и уникальным человеком с обостренным чувством справедливости. С ним можно было не соглашаться, но не прислушиваться к нему было невозможно.

Отметим, что Виталий Шапран был депутатом Совета депутатов прошлого созыва, а в последнее время работал в городском еженедельнике «Свидетель».

24 июня ему исполнилось бы 63 года. Прощание с Виталием Шапраном состоится 10 июня.