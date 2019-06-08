Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Москва, , 04:58 — REGNUM Иск в суд на ООО «АМС Медиа», производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы», намерены подать члены семьи продюсера Бари Алибасова, передаёт телеканал «Звезда».

По словам pr-директора продюсера Вадима Горжанкина, в суд решила подать жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина. Это она намерена сделать, чтобы такие случаи не повторялись с другими людьми, в том числе с детьми, которые могли бы спутать яркую бутылку бытовой химии с газировкой или йогуртом.

Напомним, Алибасов попал в реанимацию 4 июня с сильным ожогом пищевода и желудка и отравлением после того как случайно выпил средство «Крот». Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Бари Алибасов остается в состоянии медикаментозного сна