Один из самых знаменитых в мире долгостроев может завершиться в Барселоне

Барселона, Испания, , 03:30 — REGNUM Разрешение на строительство собора Святого Семейства (Барселона, Испания), начавшееся 137 лет назад, выдано городскими властями совету храма, пишет El Mundo.

По словам заместителя мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс, наконец Саграда-Фамилия получает лицензию на строительство.

До сих пор у собора не было разрешения от городского совета на ведение строительных работ. Власти Барселоны не хотели, чтобы строительство шло с нарушениями, поэтому разбирались, можно ли одобрить продолжение долгостроя.

В ходе предшествующих переговоров отвечающий за строительство собора совет обязался выплатить городу €36 млн за десять лет и ещё €4,6 млн налога.

Напомним, собор Святого Семейства (Саграда-Фамилия) строится в районе Эшампле с 1882 года на частные пожертвования. 7 ноября 2010 г. собор был освящён папой Бенедиктом XVI и был объявлен готовым к ежедневным богослужениям.

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