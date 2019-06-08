В Канаде турист обрадовал сотрудников музея взломом сейфа

Вермилен, Канада, , 02:41 — REGNUM Посетитель музея Vermilion Heritage (город Вермилен, провинция Альберта, Канада) вскрыл сейф, который не могли открыть 40 лет, передаёт CNN.

Уточняется, что сейф не могли открыть ни его производители, ни нанятый кузнец. Зато с этой задачей справился один из посетителей, который, приложив к шкафу ухо, набрал на 60-значном циферблате «20−40−60» — и сейф открылся.

В сейфе не оказалось ничего ценного, отметили в музее: старые документы и несколько чеков за 1977−1978 гг., а также блокнот официантки.

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