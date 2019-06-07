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Аделина Сотникова рассказала, как справляется с чрезмерным вниманием СМИ

Общество

«Я научилась с этим справляться»

Аделина Сотникова рассказала, как справляется с чрезмерным вниманием СМИ
Анастасия Полозкова © ИА REGNUM
Фигуристка Аделина Сотникова

Ставрополь, 7 июня 2019, 22:57 — REGNUM  Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде 2014 года, победитель и призер множества других крупных чемпионатов Аделина Сотникова рассказала, как справляется с чрезмерным вниманием общественности и СМИ, и какой вклад в развитие фигурного катания в России внесла своей деятельностью. Фигуристка поделилась опытом с корреспондентом ИА REGNUM 7 июня в Ставрополе на фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».

С начала спортивной карьеры Аделины СМИ пристально следят за её деятельностью. Причём нередко поводом для сенсации может стать банальная смена цвета волос спортсменки. Чемпионка рассказала:

«Из каждого момента (даже не по теме спорта) делают какую-то сенсацию. Я научилась с этим справляться: не читаю это все, не обращаю внимание. У каждого человека своя жизнь, своя личная жизнь. Иначе очень много нервов будет потрачено, много волос потеряно. Надо делать свою работу: то, что ты любишь. Только так и спасаемся».

За исполнение в 13 лет сложных элементов в фигурном катании Аделину называли вундеркиндом. Спортсменка отметила, что некоторое время назад исполняемые ею элементы воспринимались как что-то неожиданное и смелое, однако сейчас ситуация изменилась:

«А сейчас в моем возрасте девочки прыгают намного сложнее элементы. Сейчас появились новые вундеркинды. Тем не менее, тогда была я и Лиза Туктамышева: мы вместе начинали поднимать фигурное катание, учили сложные элементы, делали, выступали, не боялись этого. Наверное, благодаря этому (другие — прим.ред.) стали понимать, что нужно пробовать, нужно рисковать. Но то, что мы начали, это круто».

Как ранее сообщало ИА, 4−9 июня в Ставрополе проходит фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», в котором принимают участие около 2,5 тысяч человек из 23 стран. 8 июня Аделина Сотникова на площадке форума проведёт мастер-класс.

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