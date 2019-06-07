Великий Новгород начал праздновать свое 1160-летие

Великий Новгород, , 21:09 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 7 июня, началось празднование юбилейного Дня города: в 2019 году город отмечает свое 1160-летие. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, торжества открылись праздичным шествием, которое прошло по центральным улицам города к площади Победы-Софийской.

Старт празднованию дал мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин, который напомнил и еще об одной юбилейной дате: 20 лет назад городу было возвращено историческое имя — Великий Новгород. Бусурин также вспомнил и 75-летие освобождения Новгорода от фашистов, которое отмечалось в январе 2019 года.

От имени губернатора Новгородской области Андрея Никитина поздравление горожанам и гостям праздника зачитал его первый заместитель — руководитель администрации губернатора Сергей Сорокин.

По данным городской газеты «Новгород», впервые День города новгородцы отмечали в 1959 году в связи с 1100-летием города, затем — только в 1984 году, когда город отмечал 1125-й день рождения. Тогда и было решено праздновать День города ежегодно и открывать его шествием горожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юбилейные мероприятия продлятся в Великом Новгороде три дня — с 7 по 9 июня 2019 года. Сегодняшний день завершится концертом на центральной площади города, с выступлениями Татьяны Овсиенко, Алены Апиной и Сергея Росси. Основные торжества пройдут 8 июня: многочисленные концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия состоятся и около Новгородского кремля, и на Ярославом дворище. Праздничный фейерверк начнется 8 июня в полночь.