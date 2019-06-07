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Власти Греции обещают открыть мечеть в Афинах к сентябрю

Общество

В Афинах живут десятки тысяч мусульман, часть из них — ещё со времен Османской империи

Власти Греции обещают открыть мечеть в Афинах к сентябрю
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Афины , 7 июня 2019, 20:05 — REGNUM  Правительство Греции надеется достроить первую мечеть в Афинах, финансируемую государством, к сентябрю текущего года, 7 июня передает агентство Associated Press.

«Скоро будет первая молитва имама афинской мечети. Мы надеемся, что это произойдет не позднее сентября», — сообщил министр образования и религии Греции Костас Гавроглу.

Решение о строительстве мечети в столице Греции было принято властями и одобрено парламентом ещё в 2016 году. В Афинах живут десятки тысяч мусульман, часть из них — ещё со времен Османской империи.

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