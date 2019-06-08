Володин: Соцработники занимаются благородным делом по велению души

Москва, , 10:00 — REGNUM Труд социальных работников играет огромную роль для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом 8 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Сегодня отмечается день социального работника. Вы трудитесь ради тех, кому необходима особая забота. Занимаетесь благородным делом — помогаете инвалидам, детям-сиротам, одиноким и престарелым людям», — отметил Володин.

По его словам, любого социального работника трудно представить без таких качеств, как доброта, умение сострадать, чуткость и понимание.

«Для многих из вас быть рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, — не только обязанность, но и веление души. Ваше внимание особенно ценно для тех, кто лишился родных и близких, нуждается в утешении и сочувствии, добром слове и поддержке», — отметил Володин, пожелав соцработникам и членам их семей здоровья и благополучия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, День социального работника отмечается 8 июня на основании указа президента РФ от 27 октября 2000 г. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».