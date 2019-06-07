В больнице Ижевска прокомментировали привязывание: иногда это необходимо

Ижевск, , 18:28 — REGNUM В городской клинической больнице № 2 в течение трех дней проводили проверку в связи с информацией о жестоком обращении с пожилым пациентом. Ситуацию прокомментировал и. о. главврача Александр Сорокин, сообщили ИА REGNUM в минздраве Удмуртии.

По словам Сорокина, медпомощь пациенту оказывалась согласно утвержденному порядку и стандарту медицинской помощи. За время госпитализации он получил всё необходимое лечение и выписан с улучшением.

«Действительно, в некоторых лечебных случаях, связанных с травмами головы, частичным параличом и т. п., метод физического стеснения пациента — мягкая фиксация к кровати — бывает необходим, так как пациент неосознанно может нанести вред своему здоровью», — пояснил Сорокин.

Он добавил, что санитарки и медсестры не могут круглосуточно контролировать состояние пациентов.

«Работа медсестры определяется выполнением назначений врача и индивидуальными особенностями ухода за пациентом в зависимости от заболевания и тяжести его состояния. Кроме лечебных манипуляций, медсестры подходят к больным для измерения давления и температуры два раза в день, кормления — пять раз, для смены подгузников и белья по мере загрязнения. В работу санитарок входит замена постельного белья и удаление естественных оправлений», — добавил руководитель больницы.

Индивидуальный круглосуточный пост должен быть организован близкими родственниками на основании Гражданского кодекса РФ. Родственникам пациента это было разъяснено.

«На момент выписки претензий со стороны близких родственников к медицинской организации по проведенному лечению не было», — заключил Соколов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следственное управлении СКР по Удмуртии проводит проверку по факту публикации в соцсетях информации о жестоком обращении с пациентом.

По данным ведомства, информация об инциденте во ГКБ № 2 Ижевска появилась в субботу. Пожилой мужчина был госпитализирован для проведения операции. При этом сообщалось, что санитары на ночь привязали его к кровати, на руках в результате образовались ссадины.