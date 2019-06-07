Клоун Анатолий Марчевский отказался от иска к Росгосцирку

Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM В Екатеринбурге депутат свердловского Заксобрания и колун Анатолий Марчевский отказался от иска к Росгосцирку о восстановлении на работе. Очередное заседание в Ленинском районном суде прошло сегодня, 7 июня, говорится в карточке дела на сайте суда.

Осенью 2018 года Марчевский был отстранён от должности директора Екатеринбургского цирка. Этому предшествовали напряжённые отношения с руководством Росгосцирка. В феврале 2019-го он был уволен и обратился в суд.

Иск был зарегистрирован 27 февраля. Клоун и депутат требовал восстановления на работе. Судя по всему, вопрос решился мирно. Новое руководство Росгосцирка отменило приказ об увольнении Марчевского. Кроме того, ему предложено стать советником директора федеральной компании. В связи с этим иск был отозван.