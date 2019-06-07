В Челябинске появится космический парк

Челябинск, , 17:06 — REGNUM В Челябинске парк имени Валентины Терешковой станет космическим. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Парк был создан в 1945 году, сразу после войны. Работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Приводить в порядок объект начали в 2018 году. Уже созданы прогулочные дорожки, новое освещение, детские площадки с нетравматичным покрытием и т. д.

В 2018 году парк получил имя Валентины Терешковой — первой женщины-космонавта Земли. А затем был создан проект благоустройства площадки. Здесь появятся: фонтан, который имитирует взлёт ракеты и шлейф от неё, сад планет с местом для фотографирования, а также интерактивная библиотека.

На все запланированные работы из федерального бюджета будет направлено 46 млн рублей. Подрядчика уже ищут, а в сентябре объект планируют сдать.