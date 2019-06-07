На месте будущей поликлиники в Перми обнаружено кладбище первопоселенцев

Пермь, , 17:25 — REGNUM В центре Перми археологи нашли древние захоронения. Перед строительством поликлиники для взрослых на ул. Ленина проводится археологическое исследование участка, сообщают СМИ.

Кладбище датируется серединой XVIII века, то есть еще до основания Перми. Это кладбище первых жителей и строителей города, отмечает портал 59.ru.

По словам начальника Камской археологической экспедиции ПГНИУ Григория Головчанского, на месте раскопок находится формальная граница граница двух археологических памятников: Пермь — губернскоя поселение и Егошихинский медеплавильный завод. Две эпохи в истории города. Предгубернской и губернской, сообщает ТК «РифейПермь».

В раскопках участвуют школьники, волонтеры, студенты-историки. Как отметила сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ Людмила Романова, самыми распространенными находками являются бытовые предметы: фрагменты посуды, игрушки, курительные трубки, монеты. Если из объектов, то это остатки построек, погреба. Самые необычные найденные предметы — фрагменты украшений. Это камея в викторианском стиле, запонка и большое количество пуговиц от мундиров середины и второй половины XIX века. Все находки, после обработки, передадут в музей.

Когда раскопки будут закончены, начнется строительство нового медучреждения. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Работы будет выполнять ООО «Спецстрой». Объект планируют сдать в 2021 году, такая информация опубликована на портале Управляем вместе.