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В Средиземное море каждую минуту бросают 33 тысячи пластиковых бутылок

Общество

За год накапливается 570 тысяч тонн пластика

В Средиземное море каждую минуту бросают 33 тысячи пластиковых бутылок
Пластиковые отходы

Рим, 7 июня 2019, 16:45 — REGNUM  Каждый год в Средиземном море появляется более 570 тысяч тонн пластика, передает информагентство Askanews в пятницу, 7 июня, со ссылкой на данные Всемирного фонда охраны природы.

В пересчете на пластиковые бутылки каждую минуту в море выбрасывают 33 800 таких бутылок, отмечают эксперты фонда.

Если ситуация не изменится, к 2050 году уровень загрязненности Средиземного моря в сравнении с нынешними показателями вырастет вчетверо, заявили также представители организации.

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Зарубежная хроника
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