Бывший директор екатеринбургского цирка восстановлен в должности

Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM В Екатеринбурге депутат свердловского Заксобрания и клоун Анатолий Марчевский снова возглавил цирк. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания Ura.ru, новый генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин отменил приказ об увольнении Марчевского. Кроме того, депутат и клоун может стать его советником.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько месяцев у у Марчевского были трения с представителями Росгосцирка. Осенью 2018 года он был отстранён от должности директора, а затем уволен.

Депутат подал в суд с требованием отменить приказ об увольнении. Теперь, после выполнения этого требования, он отказался от исковых требований.