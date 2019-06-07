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Бывший директор екатеринбургского цирка восстановлен в должности

Общество

Приказ об увольнении отменён

Екатеринбург, 7 июня 2019, 16:44 — REGNUM  В Екатеринбурге депутат свердловского Заксобрания и клоун Анатолий Марчевский снова возглавил цирк. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания Ura.ru, новый генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин отменил приказ об увольнении Марчевского. Кроме того, депутат и клоун может стать его советником.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько месяцев у у Марчевского были трения с представителями Росгосцирка. Осенью 2018 года он был отстранён от должности директора, а затем уволен.

Депутат подал в суд с требованием отменить приказ об увольнении. Теперь, после выполнения этого требования, он отказался от исковых требований.

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