Для восстановления лесов: школьники в Бурятии открыли тепличный комплекс

Улан-Удэ, , 16:30 — REGNUM Ученики школы-интерната в поселке Танхой в Бурятии совместно с общественниками и лесниками запустили тепличный комплекс школьного лесопитомника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, 7 июня высадили первую тысячу деревьев.

Всего в двух автоматически проветриваемых и оборудованных системами туманообразования теплицах будет высажено 1800 голубых елей, 1 тыс. елей сибирских, 400 лиственниц, 200 корейских кедров и другие хвойные деревья. Выращенные сеянцы, как отмечается, будут использоваться для благоустройства территорий и лесовосстановления после лесных пожаров.

«Сеянцы, выращиваемые в теплицах, дают за вегетативный период прирост, в два раза превышающий прирост сеянцев в открытом грунте. Это позволяет уже через год после высева семян высадить сеянцы на лесные деляны и обеспечивает их более высокую приживаемость», — отметили в агентстве.

До конца года в питомнике планируется вырастить 8,5 тыс. сеянцев хвойников. Кроме того, в открытый грунт будут высажены саженцы из пришкольного отделения лесопитомника и проведена работа по районированию дуба монгольского, клёнов, ореха манчжурского, секвойи, лиственницы Гмелина.

«Школьный лесопитомник задумывался как экспериментальная площадка, где будут выращиваться редкие и уязвимые виды деревьев юга Байкала и декоративные виды для благоустройства поселений. Экспериментальная работа уже стартовала. Например, один шестиклассник сравнивает динамику роста елей в открытом и закрытом грунте», — рассказала руководитель школьного лесничества Виктория Краснопевцева.

Благоустроить питомник, приобрести теплицы и оборудование удалось благодаря средствам президентского гранта, который выиграл проект «Байкал Навсегда», а также на пожертвования простых людей, РЖД и «Байкальского инновационного центра».

«Сегодняшнее событие — эмоциональный аккорд, завершающий нашу работу в рамках получившего президентский грант проекта «Байкал Навсегда». На полученные средства прошлым летом мы провели также волонтерский слёт, а 40 талантливых школьников бесплатно приняли участие в «Байкальской международной школе», — сообщил руководитель проекта «Байкал Навсегда» Ян Мельков.

Добавим, что всего в Бурятии работают 40 школьных лесничеств, за каждым из которых закреплен свой участок. Там ученики могут вести научную работу, наблюдать за флорой и фауной.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы у каждого школьного лесничества был свой маленький школьный питомник», — сообщил первый заместитель руководителя РАЛХ Дмитрий Баклашкин.

В 2010 году лесовосстановительные мероприятия в регионе пройдут на общей площади в 27 тыс. гектаров. На сегодня искусственное восстановление лесов проведено на площади 563 гектара.