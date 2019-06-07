Тюменцы просят суд смягчить приговор организатору «Абалакского поля»

Тобольск, Тюменская область, , 16:17 — REGNUM Жители Тобольска обратились к председателю Тюменского областного суда Анатолию Сушинских с петицией-просьбой о смягчении приговора организатору всероссийского фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле». Его приговорили к двум годам лишения свободы за неуплату налогов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Текст петиции размещён в группе предпринимателей «Опора России Тобольск» в социальных сетях.

Напомним, 30 мая 2019 года был вынесен приговор в отношении директора крупнейшей тобольской гостиницы «Славянская» Алексея К. По данным следствия, мужчина с 2013 по 2016 год уклонился от уплаты налогов на сумму 42 млн рублей.

Вину предприниматель не признал. Прокуратура запросила у суда условное наказание. Но судья применил более суровую меру. Бизнесмена приговорили по ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») к двум годам лишения свободы.

Тем временем Алексей К. является организатором и вдохновителем всероссийского фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле», назначенного на 6−7 июля 2019 года. Поползли слухи, что из-за ареста одного из организаторов фестиваля, само мероприятие находится якобы под угрозой срыва. Но это не так: одно из знаменательных и ярких событий Западной Сибири ждёт этим летом участников и гостей.

«В настоящий момент адвокаты готовят апелляционную жалобу и мы надеемся, что приговор удастся изменить и Алексей вскорости сможет вернуться к семье, коллегам и к нам с вами. Произошедшее выбило всех нас из колеи, и без связующего звена, коим является для нас Алексей, будет очень не просто, но подготовка к фестивалю продолжается полным ходом», — говорится в официальном заявлении организаторов фестиваля «Абалакское поле».

Тобольские предприниматели в свою очередь заявляют в обращении к председателю Тюменского областного суда Анатолию Сушинских, что Алексей К. «зарекомендовал себя как активный общественный деятель в сфере развития туризма», «пользуется большим уважением не только жителей и предпринимателей города Тобольска, Тюменской области, но и за пределами региона».

Они отмечают, что организатор «Абалакского поля» ранее не привлекался к уголовной ответственности, на его иждивении находятся двое малолетних детей и пожилая мать. Кроме того, он не является социально-опасной личностью и не представляет угрозу для жизни окружающих людей. По их мнению, Алексей К. заслуживает смягчения приговора до условного срока или штрафа.

«Абалакское поле» — фестиваль раннего средневековья Северной Руси и Скандинавии VIII—XI веков. Проходит в деревянном остроге под Тобольском, возведенном по древним технологиям недалеко от исторического места битвы Ермака с Кучумом. В 2019 году он должен состояться в 11 раз.

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