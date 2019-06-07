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Лучше, чем метро? Подземному транспорту в Екатеринбурге нашли альтернативу

Общество

«Это второй уровень»

Екатеринбург, 7 июня 2019, 16:01 — REGNUM  В Екатеринбурге стоит взять на вооружение надземный струнный транспорт, что будет эффективнее прокладки новых ветвей метро. Об этом заявил заведующий сектором размещения производительных сил и территориального планирования Уральского отделения РАН Владимир Литовский на конференции «Инновации в территориальном развитии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Высокоскоростной струнный транспорт, движущийся надземной эстакаде, пока испытывается в Белоруссии. Учёный считает, что уже надо думать о внедрении инновации в Екатеринбурге, что будет эффективно и с экономической точки зрения.

«Это второй уровень формирования транспортной инфраструктуры. Метро же страшно затратно, дороже на несколько порядков», — сказал Литовский.

По словам эксперта, переговоры о внедрении струнного транспорта велись с экс-вице-мэром Евгением Архиповым. Учёный надеется, что нынешняя команда в мэрии тоже захочет воспользоваться инновацией.

«Вот идея. Берите, нам не жалко! Если вы её воспримите и реализуете, это будет на пользу городу!» — уверен представитель УрО РАН.

Напомним, ранее бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила выделение 115 млн рублей на проектирование второй ветки метро. Теперь корректировку бюджета должна согласовать вся дума.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге выделят деньги на вторую ветку метро

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Судьба общественного транспорта в городах России
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