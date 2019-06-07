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В ФРГ начался суд над предполагаемыми изготовителями рициновой бомбы

Общество

Семейной паре из Туниса предъявлены обвинения в подготовке крупного теракта на территории Германии

Дюссельдорф, Германия, 7 июня 2019, 15:36 — REGNUM  7 июня в Германии начался судебный процесс над супружеской парой, подозреваемой в подтоговке крупного террористического акта с использованием самодельной бомбы, пишет газета Hürriyet.

На скамье подсудимых в Дюссельдорфе находятся 30-летний уроженец Туниса и его 43-летняя супруга. Прокуратура настаивает на причастности обвиняемых к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полагает, что они планировали совершить теракт с большим количеством жертв в Кёльне. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, пара была арестована год назад по подозрению в изготовлении бомбы, начиненной ядовитым рицином и мелкими поражающими элементами. У подозреваемых есть шестеро детей, семья проживала в Германии на пособие по безработице.

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Теракты в Германии
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